مصرف قطر المركزي يبيع أذونات خزينة بقيمة 600 مليون ريال

وكالات – باع مصرف قطر المركزي أذونات خزينة محلية قصيرة الأجل بقيمة 600 مليون ريال لصالح البنوك العاملة في الدولة. وتوزع إصدار شهر يونيو الجاري على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 300 مليون ريال لأجل ستة أشهر، والشريحة الثانية بقيمة 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر، والثالثة بقيمة 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر. Your browser does not support the video tag. وبلغ متوسط العائد على الإصدار الجديد 0.35.3% مقابل عائد و قدره 0.42% عن إصدار شهر مايو السابق. ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي فقد بلغ إجمالي إصدارات أذونات الخزينة المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 3.6 مليار ريال، بمعدل ستة إصدارات، وبواقع 600 مليون ريال لكل إصدار.

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