- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الثلاثاء إن البنك لديه الآن 12 مليار دولار في تمويل متاح للقاحات فيروس كورونا، وإنه سيكون قد وافق على عمليات تمويل التطعيم في أكثر من 50 دولة بحلول نهاية يونيو.
وأبلغ مالباس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رؤساء منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، أن “من المهم جدا تسريع سلسلة الإمداد لتوزيع اللقاحات، بما يشمل تقصير فترة التصنيع، والموافقات، وعملية توزيع الجرعات التي تم إنتاجها بالفعل.”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البنك الدولي: 12 مليار دولار متاحة لتمويل لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.