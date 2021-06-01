رئيس البنك الدولي: 12 مليار دولار متاحة لتمويل لقاحات كورونا

وكالات – قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الثلاثاء إن البنك لديه الآن 12 مليار دولار في تمويل متاح للقاحات فيروس كورونا، وإنه سيكون قد وافق على عمليات تمويل التطعيم في أكثر من 50 دولة بحلول نهاية يونيو.

وأبلغ مالباس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رؤساء منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، أن “من المهم جدا تسريع سلسلة الإمداد لتوزيع اللقاحات، بما يشمل تقصير فترة التصنيع، والموافقات، وعملية توزيع الجرعات التي تم إنتاجها بالفعل.”