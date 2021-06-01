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الرئيس السيسي يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعادة إعمار غزة

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أ ش أ – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار في غزة استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وبناءً على اجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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ووجه الرئيس الفلسطينى وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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