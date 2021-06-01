- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أ ش أ – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار في غزة استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وبناءً على اجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية.
ومن المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووجه الرئيس الفلسطينى وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعادة إعمار غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.