وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة.. القائمة الكاملة

دوت الخليج – أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية (النيل – التفوق – التشجيعية) في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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في بداية الاجتماع، قالت عبد الدايم إن الدولة المصرية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشهد حراكا ثقافيا كبيرا واهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية ومن بينها تقدير الرموز الإبداعية في جميع المناحي إيمانا بالدور الفاعل الذي تلعبه الثقافة باعتبارها أحد الأدوات المهمة للقوى الناعمة في إعادة تشكيل الوعي وبناء الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف.

وجاءت النتائج كالتالي:

جائزة الدولة للتفوق

في مجال الفنون: فاز بها كل من الدكتورة منى صالح حسنين الصبان “منى الصبان”، والدكتور محمد شريف محي الدين “شريف محي الدين” .

في مجال الآداب: فاز بها كل من اسم الراحل الدكتور بهاء الدين محمد عبد المجيد “بهاء عبد المجيد”، وأحمد إبراهيم حامد محمد “أحمد أبو خنيجر”.

في مجال العلوم الاجتماعية: فاز بها كل من الدكتور محمد سالمان طايع”سالمان طايع”، والدكتورة عالية محمد عبد المنعم محمد “عالية المهدي”، ووائل لطفي علي شلبي “وائل لطفي”.

أما جوائز الدولة التقديرية

ففي مجال الفنون: فاز بها كل من الدكتور راجح سامي داود “راجح داود”، والدكتورة زينب محمد سالم علي” زينب سالم”، واسم الراحل مصطفى محرم مصطفى عنبر “مصطفى محرم”.

في مجال الآداب فاز بها كل من سلوى أحمد بكر طلب “سلوى بكر”، والدكتور طبيب محمد المنسي المنسي قنديل “المنسي قنديل”، وأحمد شوقي أحمد محمد حجاب “شوقي حجاب”.

في العلوم الاجتماعية: فاز بها كل من الدكتور أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن “أحمد يوسف أحمد”، والدكتورة سرية عبد الرازق محمد صدقي “سرية عبد الرازق صدقي”، والدكتور محمد عفيفي عبد الخالق عفيفي “محمد عفيفي”، والدكتور أحمد أحمد صقر عاشور “أحمد صقر عاشور”.

أما جوائز النيل للمبدعين المصريين

في مجال الفنون: فاز بها الدكتور مصطفى عبد المعطي عبد العال سالم “مصطفى عبد المعطي”.

في مجال الآداب الكاتب المسرحي محمد سلماوي.

في مجال العلوم الاجتماعية تم حجب الجائزة

أما جوائز النيل للمبدعين العرب

فاز بها الدكتور رضوان نايف السيد أحمد “رضوان السيد” من دولة لبنان .

وجاءت نتيجة جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:

أولاً فى مجال الفنون

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 7

• الجوائز التى حجبت 1

1- فرع فن التصوير

الفنان أحمد يحيى سعيد البدوي.. العمل الفائز: “مراكب” زيت على قماش.

2- فرع فن الجرافيك

الفنان باسم عبد الجليل حسين عبد الجليل .. العمل الفائز: عمل طباعة على سطح بارز مقاس 50×50سم بالإطار بالمعارض الطوافة.

3- فرع العزف على آلة الكونترباص

الفنانة سمر طلعت أحمد حافظ .. العمل الفائز: عزف كونشيرتو ومقطوعات الكونترباص والبيانو (ألمانيا) Kossevitzky medly.

4- فرع نقد مسرحب

حُجبت الجائزة

5- فرع تصميم ديكور مسرحي

محمود فؤاد صدقي محمد .. العمل الفائز: تصميم ديكور العرض المسرحي “مسافر ليل”.

6- فرع النشر المعماري والعمراني عمل منشور “كتاب أو دورية فى العمارة والعمران”

الدكتور محمد كمال عبد العزيز الشاهد.. العمل الفائز: كتاب بعنوان “Cairo since 1900 An Architectural Guide”

7- فرع دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية

محمد سيد محمد حسن.. العمل الفائز: كتاب العناصر الموسيقية الشعبية المرتبطة بالبيئة النوبية “الطنبورة نموذجًا”.

8- فرع الموسيقى التصويرية للفيلم الروائي الطويل

الموسيقار خالد أحمد محمد الكمار.. العمل الفائز: الموسيقى التصويرية لفيلم صاحب المقام.

ثانيًا: في مجال الآداب

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 7

• الجوائز التى حجبت 1

وبذلك فاز بالجائزة التشجيعية في الآداب الآتي أسماؤهم:

1- فرع دراسة في شعر النهضة في مصر

حُجبت الجائزة

2- فرع استلهام التراث في الرواية المعاصرة

المرحوم الدكتور/ عبد الهادي علي عبد الهادي عليوة.. العمل الفائز: كتاب بعنوان” استلهام التراث التاريخي وأيديولوجيا الخطاب الميتاروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل”

3- فرع ديوان شعر فصيح

محمد أبو زيد محمد عبد اللاه .. العمل الفائز: ديوان بعنوان “جحيم”

4- فرع ديوان شعر عامي

محمد شعبان شوقي محمد محمود.. العمل الفائز: ديوان بعنوان “ما تيسر من الرغي”

5- فرع رواية خيال علمي

أحمد محمد أحمد الصادق.. العمل الفائز: رواية بعنوان “هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود”

6- فرع مجموعة قصصية

أحمد خالد محمد داود.. العمل الفائز: مجموعة قصصية بعنوان “حجر أساس”

7- فرع ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية

الدكتور حمدي السيد السيد مهران.. العمل الفائز: ترجمة كتاب بعنوان ” حياة الأشكال.. أسرار العمل الفني ”

8- فرع رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب

الفنانة إسراء محمد على حديري.. العمل الفائز: رسوم كتاب بعنوان ” نملة الكتاب وكتاب النملة ”

ثالثًا في مجال العلوم الاجتماعية

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 6

• الجوائز التى حجبت 2

وبذلك فاز بالجائزة التشجيعية في العلوم الاجتماعية الآتي أسماؤهم:

1- فرع علم الاجتماع

ابتهال عادل أنور علي هارون.. العمل الفائز: بحث بعنوان ” دور الجمعيات الأهلية في رعاية المتسولين والمشردين”

2- فرع التاريخ.

الدكتورة رضوى يسري زكي عطية .. العمل الفائز: كتاب بعنوان “مصريات عربية: حكايات وملامح من تراث مصر العربية”

3- فرع الجغرافيا.

الدكتور محمد إبراهيم محمد سيد أحمد خطاب.. العمل الفائز: بحث بعنوان “التحليل الجغرافي لسيل 27 أكتوبر 2016 في حوض وادي البارود – صحراء مصر الشرقية”

4- فرع الفلسفة وعلم النفس

الدكتور مصطفى عبد المحسن عبد التواب عبد المحسن.. العمل الفائز: كتاب بعنوان “الانتباه المشترك لأطفال طيف التوحد” بنسبة 70%، وهي نسبة مشاركته فى الكتاب الفائز.

5- فرع الآثار

حُجبت الجائزة

6- فرع الثقافة العلمية

حُجبت الجائزة

7- فرع الإعلام

محمد سيد توفيق محمد شعبان.. العمل الفائز: كتاب بعنوان “الملك والكتابة (جورنال الباشا)”

8- فرع التربية

الدكتورة نجوى شكري يمني أحمد.. العمل الفائز: بحث بعنوان ” الأخطاء الشائعة في الخطط البحثية بمرحلة الدراسات العليا في تخصص المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية”

رابعًا: في مجال العلوم الاقتصادية والقانونية

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 6

• الجوائز التى حجبت 2

وبذلك فاز بالجائزة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية الآتي أسماؤهم:

1- فرع السياسات المالية وأثرها على الأداء الجاري للاقتصاد المصري

الدكتورة إسراء عادل السيد أحمد الحسيني.. العمل الفائز: بحث بعنوان: الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي فى مصر: دراسة تطبيقية

2- فرع دور صناعة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية “المشكلات والحلول”

الدكتور أحمد محمد رجب محمد (فاز بنسبة 60% وهي نسبة مشاركته في البحث المقدم).. العمل الفائز: بحث بعنوان: “crisis management Actions in the Egyptian Travel Agencies: A managerial perspective”

3- فرع دراسات إفريقية

الدكتور باسم رزق عدلي.. العمل الفائز: دور الكنيسة المصرية في السياسة الخارجية “دراسة خاصة لأزمة سد النهضة نموذجًا”

4- فرع الاستراتيجية والأمن القومي

الدكتورة هالة أحمد محمد حسن رشيدي.. العمل الفائز: كتاب بعنوان “الإرهاب السيبراني”

5- فرع القانون الخاص “القضاء فى مصر- المشكلات والإصلاح والحلول”

حُجبت الجائزة

6- فرع القانون العام “دور مجلس الدولة المصري في حماية المشروعية – الواقع والمأمول”

حُجبت الجائزة

7- فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان

الدكتورة إسراء أحمد إسماعيل إبراهيم.. العمل الفائز: كتاب بعنوان “ثقافة المواطنة فى مواجهة التطرف”

8- فرع السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز

الدكتور أحمد سعيد عزت عامر.. العمل الفائز: كتاب بعنوان “مناهضة التمييز بسبب الإعاقة”.