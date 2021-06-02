أسعار الذهب تهبط من ذروة 5 أشهر بفعل بيانات أمريكية متفائلة وارتفاع عوائد السندات

وكالات – تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي خمسة أشهر التي سجلتها في وقت سابق يوم الثلاثاء، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.47% إلى 1899.00 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار.

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ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأميركية للذهب وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأونصة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب.

وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

ولكن الذهب لقي دعما من هبوط الدولار الأمريكي أمام منافسيه الرئيسيين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أمريكية مهمة أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.58% 27.89 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 2863.10 دولار، وزاد البلاتين 0.6% إلى 1193.60 دولار.