أوراسكوم للاستثمار تقلص حصتها في بلتون إلى 70.1%

رنا ممدوح _ قلصت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة حصتها في رأسمال بلتون المالية القابضة من 74.009% إلى 70.1%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أوراسكوم للاستثمار قامت ببيع عدد 20 مليون سهم من أسهم بلتون مقابل 71.551 مليون جنيه. Your browser does not support the video tag. وبلغ متوسط سعر البيع 3.58 جنيه للسهم الواحد، وقامت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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