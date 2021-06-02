مال وأعمال

أوراسكوم للاستثمار تقلص حصتها في بلتون إلى 70.1%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة حصتها في رأسمال بلتون المالية القابضة من 74.009% إلى 70.1%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أوراسكوم للاستثمار قامت ببيع عدد 20 مليون سهم من أسهم بلتون مقابل 71.551 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر البيع 3.58 جنيه للسهم الواحد، وقامت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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