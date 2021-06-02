روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام 6 أشهر بسبب جائحة كورونا

روسيا اليوم _ استأنفت روسيا، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد توقف دام 6 أشهر بسبب وباء كورونا.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي العدوى بفيروس كورونا، في بيان اليوم: “بعد تحسن الوضع الوبائي في بريطانيا، قرر مركز مكافحة تفشي الوباء، عدم تمديد تعليق الحركة الجوية معها. واعتبارا من 2 يونيو، سيتم استئناف الرحلات المنتظمة موسكو – لندن ثلاث مرات في الأسبوع على أساس المعاملة بالمثل”.

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وكانت السلطات الروسية قد قررت في ديسمبر العام الماضي، تعليق الرحلات الجوية بين روسيا وبريطانيا بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.