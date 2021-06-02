إيكمي توافق على زيادة رأس المال المصدر والمرخص به

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية- إيكمي، في جلسته المنعقدة أمس على مقترح زيادة رأس المال المصدر من 24.189 مليون جنيه إلى 72.569 مليون جنيه
وأوضحت إيكمي في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قيمتها 48.379 مليون جنيه موزعة على عدد 48.379 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن الزيادة ستتم بواقع 2 سهم لكل سهم واحد أصلي لقدامى المساهمين بخلاف مصاريف الاصدار.
وأوضحت الشركة أن أسهم الزيادة تمول نقدا كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال طبقا لما جاء بالدراسة المعدة من قبل الشركة.
وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 225 مليون جنيه.
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