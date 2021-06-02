الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق بدعم تعافي أسعار النفط

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– ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء بفضل أسهم قطاعي الطاقة والاستهلاك، فيما دعمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا ثقة المستثمرين.
وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة.
ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية يوم الثلاثاء بفضل نمو قوي لأنشطة المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا في مايو أيار، ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر يوم الجمعة لتأكيد التعافي القوي لأكبر اقتصاد في العالم.
وزادت أسهم شركات النفط والغاز 1.1 بالمئة لتقود مكاسب القطاعات في أوروبا مع استمرار تقدم أسعار الخام عقب تمسك أوبك وحلفائها بخطة لعودة حذرة لإمدادات النفط للأسواق في يونيو ويوليو.
وصعد سهم شركة صناعة الشاحنات السويدية فولفو 2.7 بالمئة بعدما اقترح مجلس الإدارة توزيع حصيلة بيع يو.دي تراكس على المساهمين.
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