14 مشروعا لتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين ويتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف أن هناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات التي تمولها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل مباشر.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، ووضع مخطط لتطوير المدينة بحضور جميع ممثلي الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مدينة سانت كاترين.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، وتوفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

واستعرض الاجتماع موقف مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، وهي تطوير النزل البيئي القائم، إنشاء النزل البيئي الجديد، إنشاء ساحة السلام، إنشاء الفندق الجبلي، إنشاء مركز الزوار الجديد، إنشاء المجمع الإداري الجديد، تطوير المنطقة السياحية، تطوير مركز البلدة التراثية، تطوير منطقة إسكان البدو، تطوير وادي الدير، إنشاء المنطقة السكنية الجديدة، إنشاء المنطقة السياحية الجديدة، شبكة الطرق والمرافق، الوقاية من أخطار السيول.

وأكد الجزار على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات وتذليل جميع العقبات والمعوقات وحل أي مشاكل قد تطرأ وتواجه التنفيذ، من أجل الإسراع بمعدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذا المشروع القومي الهام طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الوزير على ضرورة التسويق لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، على المستوى العالمي، وإعداد مواد فيلمية ودعائية لتوضيح الجوانب الروحانية والتاريخية والبيئية والطبيعية للمكان.

وقال إن هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم والذي تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث، وكذلك التأكيد على أن مصر بلد السلام وأرض السلام وعلى أرضها تجلى المولى عز وجل.

وأشار الجزار إلى أن جميع تصميمات المباني والمنشآت الجاري تنفيذها في مشروع التطوير متوافقة مع البيئة، حيث يهدف مشروع التطوير إلى حماية البيئة الطبيعية في مدينة سانت كاترين، والحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سانت كاترين تقع في جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذي كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه أثناء عودته إلى مصر من مدين، وجبل كاترين وبه دير سانت كاترين الأثري والذي يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.