التشخيص المتكاملة القابضة تحقق 339 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول.. و126% نموا بالإيرادات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، عن المؤشرات المالية والتشغيلية والقوائم المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، حيث بلغت الإيرادات 1.130 مليار جنيه وهو نموا سنويا بمعدل 126%.

وبلغ صافي الربح وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، 339 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 230% خلال الربع الأول من عام 2021.

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وبحسب البيان، يعكس النمو القوي بمؤشرات الأداء المالي إجراء 8.1 مليون اختبار تشخيصي لعدد 2.4 مليون عميل الربع الأول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 32% و 50% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك عبر شبكة الفروع المنتشرة في أسواق مصر والأردن والسودان ونيجريا والتي تألف من 483 فرعا حتى نهاية مارس الماضي.

وذكرت الشركة أن الاختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس كورونا في دعم الأداء المالي والتشغيلي خلال الربع الأول من عام 2021 نظرا لحرص الشركة على المساهمة الفعالة في مواجهة تبعات الجائحة عبر جميع أسواقها الحالية، علما بأنه في حالة استبعاد أثر الاختبارات التشخيصية المتعلقة بالفيروس كانت الإيرادات المجمعة سترتفع بمعدل سنوي 20% وهو ما يتماشي مع المتوسط التاريخي لمعدل نمو الإيرادات، ويعكس في الوقت ذاته انتعاش الخدمات التشخيصية غير المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضافت، أن التركيز المتزايد على أنشطة وخدمات الزيارات المنزلية في أسواق مصر والأردن عن مساهمة تلك الخدمة بنسبة 23% من إجمالي الإيرادات المجمعة مقابل 12% فقط خلال الربع الأول من عام 2020.

وأشارت إلى أن السوق المصري ساهم بنصيب الأسد من إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت مساهمته 81% من إجمالي الإيرادات، علما بأن الإيرادات المحققة في مصر سجلت نموا سنويا بمعدل 117% مقابل الربع الأول من عام 2020.

وحققت الشركة أعمال في الأردن قفزة ملحوظة حيث تضاعفت الإيرادات بمعدل ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، وساهمت بنسبة 17% من إجمالي الإيرادات المجمعة للربع الأول من عام 2021 مقابل 12% خلال نفس الفترة من عام 2020.

وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة نمو بالإيرادات في نيجيريا بمعدل 44% فيما يعكس نمو أعمال الشركة بوتيرة ثابتة في السوق النيجري الواعد.

وسجلت الشركة نموا في إيرادات السوق السوداني بمعدل 74% بالعملة المحلية إلا أن الانخفاض الشديد في قيمة الجنيه السوداني خلال الفترة مال من نصيب مساهمة السوق السوداني في إجمالي الإيرادات المجمعة، حيث بلغت مساهمته 0.6% فقط من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2021.

ومثلت التعاقدات 53% من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2021، بينما ساهمت شريحة غير المتعاقدين بنسبة 47% المتبقية خلال نفس الفترة.

وأعرب الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة، عن اعتزازها بالنتائج المشرفة خلال الربع الأول وأنها تعكس نجاح الإدارة في البناء على النجاحات المحققة خلال 2020 وكذلك الاستفادة من التوسعات الأخيرة بباقة الخدمات والقدرات التشغيلية للشركة مما أثمر عن تحقيق مؤشرات نمو قياسية لإيرادات وأرباح الشركة خلال الربع الأول من عام 2021.

وذكرت الشربيني على وجه التحديد النمو القوي بنسبة 20% لاختبارات التشخيص التقليدية وهو ما يتماشي مع المتوسطات التاريخية للشركة ويعكس انتعاش الأنشطة غير المرتبطة بفيروس كورونا، مشيره إلى أن الإيرادات القوية من الاختبارات التشخيصية المتعلقة بالفيروس ساهمت في تنمية إجمالي الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 126% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشربيني، أن النمو القياسي بإيرادات الأنشطة التشغيلية في مصر والأردن يعكس الطلب القوي على الاختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس كوفيد – 19 مصحوبا بانتعاش الطلب على الاختبارات التشخيصية الأخرى بالتزامن مع تخفيف القيود والتدابير الاحترازية في كلا السوقين.

وتابعت: يرجع هذا التحسن إلى سلامة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة والتي تتبلور محاورها الرئيسية في تنمية وتنويع باقة الخدمات التشخيصية المقدمة والتوسع بالتواجد المباشر للشركة في أسواقها الرئيسية وكذلك دعم وتطوير الخدمات الرقمية والقدرات التشغيلية للتأكيد من تقديم خدمات فائقة الجودة والسرعة لقاعدة عملاء دائمة النمو في جميع أسواق الشركة.

وذكرت أنه على هذه الخلفية رصدت الإدارة ارتفاع المساهمة الإيجابية من خدمة الزيارات المنزلية التي عكفت الشركة على تطويرها بكلا السوقين سعيا لتقديم دعم إضافي للعملاء والمرضى خلال أزمة كورونا.

وقالت: تعكس المؤشرات التشغيلية القوية في السوق المصري الأداء القوي لقسم الأشعة بمعمل البرج والذي سجل نمو الإيرادات بمعدل سنوي 122% بفضل إضافة الخدمات الجديدة وكذلك ارتفاع المساهمة الإيجابية من ثاني فروع المعمل منذ افتتاحه منتصف الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشربيني أن الشركة تحرص على مواصلة التزامها بالقيام بدور فعال في مساعدة الحكومات والمواطنين في تجاوز تبعات أزمة كورونا بجميع الأسواق التي تعمل بها، وأنها متفائلة بمقوماتها التنافسية طويلة الأجل وهو ما ينعكس في الانتعاشة الملحوظة بالأنشطة والخدمات التشخيصية التقليدية خلال الربع الأول من عام 2021.

ولفتت إلى أن أولويات الشركة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تنمية وتنويع باقة الاختبارات التشخيصية المقدمة والتوسع بالتواجد المباشر للشركة وكذلك مواصلة تطوير الخدمات الرقمية من أجل التأكد من توفير خدمات التشخيص فائقة الجودة إلى أكبر عدد من العملاء.

أضافت أن التشخيص المتكاملة القابضة تعمل بالتوازي على تنفيذ التوسعات المخططة في الأسواق الجديدة، حيث تدرس مجموعة من فرص الاستحواذ الجذابة في الأسواق الواعدة بأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا حيث ترى توافقا بين نموذج أعمال الشركة ومقومات تلك الأسواق وتؤمن بقدرتها على توظيف مقوماتها وقدراتها التنافسية لتعظيم المردود الاستثماري للتوسعات المخططة بتلك نزرا لتشابهها في الخصائص والمقومات مع الأسواق الحالية للشركة.