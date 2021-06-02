وزير الإسكان: مدينة رأس الحكمة الجديدة ستوفر فرصا استثمارية وتنموية عديدة

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
أضاف أن مدينة رأس الحكمة ستكون علامة مميزة في الساحل الشمالي الغربي نظراً لما يتمتع به موقعها من إمكانيات هائلة وستوفر فرصاً استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح.
وأوضح الوزير خلال اجتماعاً لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي ومدينة رأس الحكمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سبق أن اعتمد المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي.
ووجه الوزير، بسرعة البدء في تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس الحكمة الجديدة، وإعداد المخططات التفصيلية، والتنفيذية، لبدء تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة.
وأكد الجزار أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷمالي اﻟﻐربي، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات ومنها إنشاء ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿري ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.
جدير بالذكر أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
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