مال وأعمال

تعطل نظام التداول في سوق الأسهم السعودية

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العربية نت _ تعطل اليوم الأربعاء، نظام التداول في سوق الأسهم السعودية.

وأعلنت “تداول” تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.

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وقالت “يعمل فريق العمل المختص على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن”

وقال متداولون على مواقع التواصل الاجتماعي إن نظام التداول متعطل منذ أكثر من نصف ساعة.

وتظهر بيانات سوق الأسهم السعودية، أن المؤشر الرئيسي مرتفع بنسبة 0.66%، ووصل إلى 10666.85 نقطة، وسط تداولات فاقت 3.215 مليار ريال، بعد التداول على 110.397 مليون سهم من أسهم الشركات التي جرى التداول عليها اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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