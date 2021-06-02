مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.21% بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 10218 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.41%، ليتداول عند مستوى 53.48 جنيه. Your browser does not support the video tag. وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.66% و 1.91% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 158.048 مليون جنيه على 141 شركة من خلال 5.171 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 63 شركة مقابل تراجع 15 بينما لم تتغير أسعار 62. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 8.9 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.076 مليون جنيه، منها 3.11 مليون جنيه للمؤسسات، و1.966 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 13.977 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 24.265 مليون جنيه، مقابل 10.288 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أجواء للصناعات الغذائية 6.42 6.64 12.93 شارم دريمز للاستثمار السياحي 9.4 9.77 11.78 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 10.2 10.370 10.44 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.095 1.204 9.95 وادي كوم أمبو لاستصلاح الاراضي 60.29 60.02 9.51 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % شركة النصر للأعمال المدنية 35.18 34.24 2.67 الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري 0.717 0.701 2.23 الاهرام للطباعة والتغليف 13.2 12.95 1.89 شركة مستشفى كليوباترا 3.89 3.82 1.80 التعمير والاستشارات الهندسية 22.93 22.6 1.44

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