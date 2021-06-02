أرامكو السعودية تدرس طرح سندات دولارية لتمويل توزيعات الأرباح

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العربية نت _ تستعد شركة أرامكو السعودية للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية بسندات من شأنها أن تساعد في تمويل التزام بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.
واختارت أكبر شركة للطاقة في العالم حوالي 15 مصرفاً لإدارة عمليات بيع الديون الإسلامية، أو الصكوك، التي يمكن أن تحدث هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
وقال أحد المصادر، إن شركة أرامكو السعودية قد تسعى لجمع نحو 5 مليارات دولار.
وأوضحت المصادر، أن أرامكو تدرس بيع صكوك بالدولار والعملة المحلية. فيما لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد وقد تؤجل الشركة الصفقة إذا تدهورت ظروف السوق.
وتدرس العديد من شركات الطاقة الحكومية الأخرى في الخليج أيضاً طرح سندات الدولية. حيث قد تصدر قطر للبترول سندات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، بينما تسعى شركة تنمية الطاقة العمانية لجمع حوالي 3 مليارات دولار.
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