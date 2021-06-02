النقل تبحث أخر مستجدات مشروع تطوير قطار أبوقير بتكلفة 1.5 مليار يورو

ناقش الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أخر مستجدات مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو، بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو ومساهمة مؤسسات دولية أخرى.

والتقى الوزير، اليوم الأربعاء، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة د. هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ البرية والجافة.

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حضر اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس سوباريت مسئولة البنية التحتية بالشرق الاوسط وأفريقيا وعدد من أعضاء البنك.

وتبلغ التكلفته الإجمالية لمشروع تطوير قطار أبوقير 1.5 مليار يورو، الذي يساهم فيه البنك الـوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، حيث تم التعاقد مع المكتب الاستشاري سيسترا لإعداد الدراسة والتصميم وإعداد مستندات الطرح و التأهيل (لعدد 9 تحالفات).

وأكد الوزير على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية.

كما تم استعراض التعاون في مجال مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو، والذي سيساهم البنك في تمويله وحيث تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 480 مليون يورو ويساهم منها البنك بقيمة 240 مليون يورو وجاري إنهاء إجراءات دراسات الجدوى من خلال منحة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة (1.2) مليون يورو.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني وتحديث الأسطول الحالي بهما بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي مجال الموانئ البرية والجافة تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذ وإنشائه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي والذي تبلغ مساحتة 100 فدان، حيث مول البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.

وتم مناقشة تنفيذ إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط امبابة/ المناشي، الاتحاد/ الاسكندرية والمخطط ازدواجه، حيث تقدم تحالف مصري دولي بعرض لتنفيذ هذه الوصلة وجاري حاليا دراسة العرض.

ويهدف المشروع إلى تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة الذي سيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، و تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها، كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان.

وأكد الوزير على أهمية المشروع مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ويتم العمل بالتوازي في هذا المشروع.

وتم بحث العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما يخص التمويل والعمل مع شركات قطاع خاص مصرية وعالمية في دراسات التنفيذ ليتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات الفنية والتمويلية له، كما سيتم العرض على مجلس الوزراء لتنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمشروع وخاصة مع ربطه مع ميناء السخنة عن طريق السكة الحديد، مضيفا أنه مشروع توافرت به كل عوامل وأسس ومقومات النجاح.

كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد بقيمة 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، حيث تم التأكيد على أن المشروع حالياً في مرحلة تقييم العروض الفنية والمالية.

وأعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن الاهتمام الكبير للتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل الأخضر المستدام.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل أهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل مما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الإنبعاثات الضارة والتى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.

وقال “لتحقيق هذة الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات هامة في قطاعات النقل المختلفة”، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك اتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الادراية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة.

وأكد على الاهتمام بالنقل الأخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري، مضيفا أنه تم تخصيص ورشة للخط الخامس للمترو على مساحة 60 فدان على محور المشير وأنه سيتم معالجة كل المخلفات الموجودة بهذه المساحة حاليا للحفاظ على البيئة واستخدام ناتج المعالجة التي ستتم في إنتاج انترلوك وباردورات والتي تحتاجها مشروعات وزارة النقل.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن هناك اهتمام كبير بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل مستعرضاً عدد من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وقال إنه سيتم إسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعددة الأغراض بالموانئ المصرية إلى شركات قطاع خاص عالمية بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال ادارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات.