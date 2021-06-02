إنفستكورب تقر إلغاء إدراج أسهمها في بورصة البحرين

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– قال صندوق الاستثمار في الشرق الأوسط إنفستكورب اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة للشركة أقرت توصية مجلس الإدارة بإلغاء إدراج أسهمها ببورصة البحرين.
وذكر الصندوق في بيان أن إلغاء إدراج الأسهم يخضع لموافقة الجهات الرقابية ومن المتوقع استكماله في الربع الثالث من العام.
وقال الرئيس التنفيذي محمد العارضي في بيان، إن إلغاء الإدراج يتيح للشركة سرعة التحرك والتركيز على استراتيجيتها للاستثمار طويل الأمد ويسمح لفريق القيادة العليا أن يكرس جهوده على تحقيق نمو.
وقال “نؤمن بأن المساهمين الذين سيستمرون معنا في البحرين والمنطقة سيستفيدون من إلغاء الإدارج بفضل الخطط طويلة الأمد للشركة التي يتوقع أن تتيح بناء قيمة مستقبلية لجميع المساهمين”.
وذكر العارضي أن البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي الست جزء من “النسيج التاريخي” للصندوق وستظل أسواق استثمار رئيسية.
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