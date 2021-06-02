مؤشر البورصة الرئيسي يعمق خسائره الصباحية منتصف التعاملات.. وCIB يفقد 0.99%

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر مؤشر البورصة الرئيسي في منتصف تعاملات اليوم، ليسجل انخفاضا بنسبة 0.54%، ويتداول عند مستوى 10184 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.99%، ليتداول عند مستوى 53.17 جنيه

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.4% و 1.66% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 898.552 مليون جنيه، على 178 شركة، من خلال 29.953 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ شراء عدد 439.150 ألف سهم من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان لتنفيذ شراء أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري بسعر 50 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 21.957 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل تراجع 47 بينما لم تتغير أسعار 42.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 13.315 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 15.213 مليون جنيه، مقابل 1.898 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 13.217 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 13.839 مليون جنيه، مقابل 622.504 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 26.532 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 30.048 مليون جنيه، مقابل 3.515 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % شارم دريمز للاستثمار السياحي 9.4 10.16 16.25 أجواء للصناعات الغذائية 6.42 6.77 15.14 الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 1.259 1.331 11.57 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.095 1.204 9.95 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 54.81 59.89 9.27

الأسهم الأكثر انخفاضا