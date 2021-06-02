مرسى مرسى علم للتنمية: النيابة العامة تقرر حبس رئيس مجلس الإدارة 4 أيام على ذمة التحقيقات

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رنا ممدوح _ قالت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، إن رئيس مجلس الإدارة صدر بحقه قرار من النيابة العامة بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الجنحة رقم 27041 لسنة 2020 جنح العجوزة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الجنحة بخصوص بلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مانشر في 2016 على لسان رئيس مجلس الإدارة في جريدة البورصة من نشر أخبار كاذبة بشأن ابراء ذمته من مبلغ 13 مليون جنيه السابق اتهامه بها في المحضر رقم 10322 لسنة 2015 إداري العجوزة.
وأضافت، أن الجنحة تتضمن أيضا عمل اضمحلال بهذا المبلغ بميزانية في 31 ديسمبر 2016 وعمل اضمحلال بمبالغ أخرى.
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