مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في كيتوبي بدبي

_ قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في جولة التمويل الأخيرة لكيتوبي في دبي من خلال صندوق التكنولوجيا الثاني لها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر لأسمائها لأن الأمر غير معلن، إن صندوق رؤية 2 التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحا لاستثمار بنحو 400 مليون دولار في كيتوبي.

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ورفضت سوفت بنك التعقيب. وامتنعت كيتوبي أيضا عن التعليق.