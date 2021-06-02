مال وأعمال

مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في كيتوبي بدبي

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_ قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في جولة التمويل الأخيرة لكيتوبي في دبي من خلال صندوق التكنولوجيا الثاني لها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر لأسمائها لأن الأمر غير معلن، إن صندوق رؤية 2 التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحا لاستثمار بنحو 400 مليون دولار في كيتوبي.

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ورفضت سوفت بنك التعقيب. وامتنعت كيتوبي أيضا عن التعليق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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