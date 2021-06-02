مكادي هايتس تحقق 114.8 مليون جنيه إيرادات الربع الأول بنسبة نمو 750.4%

حققت مكادي هايتس إحدى المدن المتكاملة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 750.4% لتصل إلى 114.8 مليون جنيه الربع الأول من العام الجاري

وارتفعت المبيعات العقارية وفقا لبيان الشركة، بمعدل 3.5 مرة لتصل إلى 314.1 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت المبيعات العقارية فيها 90.7 مليون جنيه.

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وأرجعت الزيادة في المبيعات نتيجة استراتيجية مكادي هايتس لتلبية احتياجات العملاء وطرح مزيج من الوحدات يناسب ديناميكيات السوق الحالية.

وذكرت، أن مرحلة Capeالذي تم طرحه مؤخراَ بإجمالي مخزون قدره 400 مليون جنيه شهدت إقبالاً شديدا منذ الطرح.

وأضافت، أنه قد تم إضافة مخزون جديد في مرحلة Topio بقيمة 70 مليون جنية تقريباً.

وأعلنت مكادي هايتس، أنها تدرس حالياً التوسع في مرحلة Cape بإضافة مخزون جديد بقيمة 514 مليون جنية مصري خلال الربع الثاني من عام 2021 نتيجة الاقبال الكبير على المشروع.

وقالت، إن ذلك يأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده أعمال بناء المرحلة الثانية من مدينة مكادي هايتس من تقدم ملحوظ وإسراع في عمليات البناء، حيث يجرى العمل حاليا على تطوير مليون متر مربع.

وأعلنت عن الانتهاء من عدد 60 مبنى بإجمالي 400 وحدة سكنية مرحلة نصف تشطيب وجارى العمل في بناء 30 مبنى هيكل خرساني بإجمالي 30 فيلا.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، إن شركة أوراسكوم للتنمية تبدي اهتماماً بالغاً بهذه المدينة الواعدة التي تعد امتدادا لاستراتيجية الشركة التي تقوم على بناء مدن متكاملة بخبرة أكثر من 30 عاما.

وأوضح دويدار “خلال 2020 أطلقنا استراتيجيتنا للثلاث الأعوام المقبلة والتي تقوم على الاسراع بمعدلات التنفيذ والبناء والتسليم في المواعيد المحددة للمراحل القائمة”.

وتابع:” تم الانتهاء من 50% من المساحة المستهدفة من مدينة مكادي هايتس ومن الاعمال التنفيذية طبقا للمواعيد المحددة لاستلام العملاء”.

وأضاف، أنه تم البدء بأعمال التشطيبات الداخلية والاعمال الخارجية، لافتا إلى أن الشركة أحرزت تقدماً ملحوظاً في عمليات البناء لتسليم 244 وحدة في عام 2022.

وأشار دويدار إلى أن عام 2020 شهد التركيز على تجهيز البنية التحتية وكافة المرافق التي تخدم الاحتياجات اليومية للسكان الحاليين حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأوضح، أن الشركة انتهت من إنشاء ملعب كرة قدم وملعبين تنس بالكلوب هاوس، فضلا عن إطلاق العديد من المتاجر التجارية الجديدة في مكادي هايتس مول.