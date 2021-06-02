الصحة تعد خطة لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الامتحانات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطة للتعامل مع الإمتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة في ظل جائحة كورونا لمنع انتشار الفيروس داخل المؤسسات التعليمية.

وتبدأ الخطة بالاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه بها لحين التأكيد أو إنكار الإصابة وتقديم العلاج المناسب، إلى جانب الحد من تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس.

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وقالت الوزيرة خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، إن الخطة تستهدف إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار الفيروس داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الإمتحانات خلال الفترة المقبلة.

وتناولت زايد تدابير الوقاية من فيروس كورونا أثناء الإمتحانات، ومنها الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الصحية الوقائية، والتي تتضمن توفير إرشادات الوقاية وطرق نقل العدوى وأعراض الاشتباه، وتكليف زائرة صحية بكل لجنة، ومتابعة الطلاب المشتبه في إصابتهم طوال فترة الإمتحان.

وأشارت أيضا إلى الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التعليمية والجامعية، والتي تتضمن متابعة إلتزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.

وفي حالة الاشتباه بإصابة أحد الطلاب أكدت وزيرة الصحة أنه يتم التحويل لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة ثم وصف العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة المعتمد، إلى جانب إبلاغ الدائرة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ومتابعة الحالة ومسارها، فضلاً عن إبلاغ الإدارة التعليمية الجامعية لتسجيل الحالة حسب تعليمات الوزارة.