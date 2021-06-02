العجز التجاري التركي يرتفع 20.7% في مايو إلى 4.15 مليار دولار

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– أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن العجز التجاري التركي زاد في مايو 20.74 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.15 مليار دولار، بحسب نظام التجارة العام.
وأوضحت بيانات لوزارة التجارة أن الصادرات ارتفعت 65.5 بالمئة إلى 16.48 مليار دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عندما بدأت أنقرة تخفيف القيود المفروضة على التجارة لمكافحة جائحة كورونا.
وزادت الواردات 54 بالمئة إلى 20.63 مليار دولار.
كما أظهرت البيانات تراجع العجز التجاري في الشهور الخمسة الأولى من العام 13.1 بالمئة إلى 18.28 مليار دولار.
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