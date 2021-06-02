مال وأعمال

العجز التجاري التركي يرتفع 20.7% في مايو إلى 4.15 مليار دولار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن العجز التجاري التركي زاد في مايو 20.74 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.15 مليار دولار، بحسب نظام التجارة العام.

وأوضحت بيانات لوزارة التجارة أن الصادرات ارتفعت 65.5 بالمئة إلى 16.48 مليار دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عندما بدأت أنقرة تخفيف القيود المفروضة على التجارة لمكافحة جائحة كورونا.

CSR_2021

وزادت الواردات 54 بالمئة إلى 20.63 مليار دولار.

كما أظهرت البيانات تراجع العجز التجاري في الشهور الخمسة الأولى من العام 13.1 بالمئة إلى 18.28 مليار دولار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري التركي يرتفع 20.7% في مايو إلى 4.15 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا