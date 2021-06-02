روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية لمنتجعات مصر هذا الصيف

العربية نت _ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر خلال صيف العام الحالي بعد تعليقها لأكثر من 5 سنوات.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي أنها ستعلن قريبا استئناف رحلات الطيران العارض لمصر.

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كان رئيس هيئة الطيران المدني المصرية قال لرويترز في فبراير إن رحلات الطيران المباشر بين روسيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة ستُستأنف في مارس بعد تعليقها لأكثر من خمس سنوات.

وفي فبراير أيضا، لم تؤكد هيئة الطيران المدني الروسية “روس أفياتسيا” مسألة استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، وذلك بعد توقفها قبل سنوات بسبب تحطم طائرة ركاب روسية.

وقالت “روس أفياتسيا”، في بيان حينها إن “هيئة الطيران المدني الروسية لا تؤكد افتراضات بعض وسائل الإعلام بشأن استئناف رحلات الطيران العارض (تشارتر) إلى المنتجعات السياحية في مصر”.