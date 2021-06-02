مال وأعمال

روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية لمنتجعات مصر هذا الصيف

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

العربية نت _ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر خلال صيف العام الحالي بعد تعليقها لأكثر من 5 سنوات.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي أنها ستعلن قريبا استئناف رحلات الطيران العارض لمصر.

CSR_2021

كان رئيس هيئة الطيران المدني المصرية قال لرويترز في فبراير إن رحلات الطيران المباشر بين روسيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة ستُستأنف في مارس بعد تعليقها لأكثر من خمس سنوات.

وفي فبراير أيضا، لم تؤكد هيئة الطيران المدني الروسية “روس أفياتسيا” مسألة استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، وذلك بعد توقفها قبل سنوات بسبب تحطم طائرة ركاب روسية.

وقالت “روس أفياتسيا”، في بيان حينها إن “هيئة الطيران المدني الروسية لا تؤكد افتراضات بعض وسائل الإعلام بشأن استئناف رحلات الطيران العارض (تشارتر) إلى المنتجعات السياحية في مصر”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية لمنتجعات مصر هذا الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا