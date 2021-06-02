أسواق المال الإماراتية تواصل الارتفاع متمسكة بالقمم التاريخية والمكاسب تتجاوز ملياري درهم

فهد حسين – واصلت أسواق المال الإماراتية ارتفاعها الجماعي بختام جلسة اليوم الأربعاء، بصعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.19%، وسوق دبي المالي 0.06%، ليسجل السوقين مكاسب بنحو 2.456 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق العاصمة الإماراتية إلى مستوى 6626.24 نقطة بصعوده 0.19% مواصلا أداءه الإيجابي للجلسة الثالثة على التوالي

Your browser does not support the video tag.

وانحسرت السيولة المتداولة وأحجام التداولات إلى 1.39 مليار درهم من 1.587 مليارا الجلسة السابقة، و124.77 مليون سهما من 191.3 مليون سهم في جلسة أمس الثلاثاء.

وقاد ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي الأداء الإيجابي لقطاع الاستثمار والخدمات المالية بصعوده 0.53% مدعوما بالأداء القوي لسهمي “الواحة كابيتال” والشركة العالمية القابضة اللذان ارتفعا 3.03% و0.42% على الترتيب، كما صعدت مؤشرات الصناعة والبنوك والاتصالات بنسبة 0.37% و0.34% و0.18% على الترتيب.

وانتهت الجلسة بتراجع 4 قطاعات بقيادة الخدمات الذي انخفض 1% بضغط من أداء سهمي “طيران أبوظبي” و”أبوظبي الوطنية للفنادق”، تلاه العقار متراجعا بنسبة 0.28% بهبوط سهمي رأس الخيمة العقارية والدار العقارية.

وتصدر سهم “الشارقة للأ سمنت و التنمية الصناعية” قائمة الرابحين بصعوده 13.76%، فيما جاء “رأس الخيمة الوطنية للتأمين” على رأس الخاسرين متراجعا 10%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 709.48 مليون درهم، كما اقتنص سهم “الدار العقارية” الذي هبط 0.27% على أكبر قدر من أحجام التداول خلال الجلسة بعدد 40.7 مليون سهم.

وربح مؤشر أبوظبي 2.25 مليار درهم بارتفاع رأس المال السوقي إلى 937.160 مليار درهم بالختام، من 934.91 مليارا الجلسة السابقة.

وعلى نفس المنوال، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي هامشيا بنسبة 0.06% متجاوزا قمة 2800 نقطة بنحو 39.14 نقطة بالختام.

وتقلصت السيولة إلى 188.96 مليون درهم من 248.89 مليونا الجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداولات إلى 150.87 مليون سهم من 184.92 مليون سهم بختام تداولات أمس الثلاثاء.

وتراجع قطاعا النقل والاستثمار والخدمات المالية فقط بنسبة 0.97% و0.38% على الترتيب، فيما ارتفعت 6 قطاعات أخرى بقيادة السلع الذي صعد 0.76% تلاه البنوك والاتصالات بنسبة 0.34% و0.3% على الترتيب كما صعد قطاع العقارات هامشيا بنسبة 0.01%، واستقر قطاع الصناعة عند مستوياته المسجلة أمس الثلاثاء.

وكان ارتفاع قطاع السلع بدعم من صعود سهم دي أكس بي انترتينمينتس وحيدا بنسبة 1.29%، والاستثمار والخدمات المالية مستندا إلى الأداء القوي لأسهم اكتتاب القابضة وشعاع كابيتال.

وتصدر سهم “العربية الاسكندنافية للتأمين” 15 سهما سجلوا أداء إيجابي بصعوده 5.98%، فيما جاء سهم “أمان” على رأس الأسهم الـ13 الخاسرين متراجعا بنسبة 2.88%.

وربح مؤشر سوق دبي المالي نحو 206 ملايين درهم من قيمته السوقية بارتفاع رأس المال السوقي إلى 388.746 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 388.54 مليارا الجلسة السابقة.