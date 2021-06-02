إعمار العقارية تعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية الأسبوع المقبل

نلقت وكالة للأنباء عن مصادر لم تسمها، إن شركة إعمار العقارية تعين بنوكا من أجل إصدار صكوك مقومة بالدولار بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت أرباح الشركة الإماراتية عن الربع الأول من 2021 قد ارتفعت 8% مسجلة 657 مليون درهم، بأقل من توقعات المحللين عند 766 مليون درهم.

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وأشارت الشركة في وقت سابق، إلى تغيير سياسة الاعتراف بالإيرادات لشركتها التابعة إعمار مصر بأثر رجعي، بحيث تكون نافذة اعتبارا من نهاية مارس الماضي، الأمر الذي نتج عنه تسجيل تخفيض في أرباح الربع الأول من العام الماضي بواقع 200 مليون درهم.

من جهة أخرى ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار للتطوير بنسبة 20% لتصل إلى 780 مليون درهم، فيما تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنحو 16% مسجلة 318 مليون درهم، الأمر الذي بررته الشركة بتراجع إيرادات التأجير الفصلية بنسبة 10% لتصل إلى 900 مليون درهم.