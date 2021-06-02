سوق الأسهم السعودية تكتب الحلقة السابعة لسلسة ارتفاعاتها فوق 10600 نقطة رغم تعطل جلسة التداول

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فهد حسين – أنهى المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الأربعاء متجاوزا مستوى 10600 نقطة مضيفا الحلقة السابعة لأطول سلسة ارتفاعات يومية له، بصعوده 0.56% إلى مستوى 10656.81 نقطة، رغم تعطل نحو 40% من وقت الجلسة بسبب عطل فني في أنظمة التداول.
وتقلصت السيولة المتداولة من أعلى مستوياتها منذ بداية أبريل الماضي عند 15.159 مليار ريال إلى 8.287 مليارات ريال، كما انخفضت أحجام التداولات إلى 267.43 مليون سهم، من 499.93 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وكان ارتفاع “تاسي” مدعوما بارتفاع 13 قطاع بقيادة الاستثمار والتمويل الذي صعد بنسبة 2.83%، تلاه انتاج الأغذية بنسبة 1.43%، ثم التأمين والمواد الأساسية بنسبة 0.89% و0.84%، كما صعد قطاع البنوك 0.73%.
وتراجعت 8 قطاعات بقيادة الأدوية والإعلام والترفيه بهبوطهما 2.54% و2.49%.
وربح المؤشر الرئيسي للسوق نحو 34 مليار ريال بارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.689 تريليون ريال من 9.655 تريليون ريال بختام تداولات الجلسة السابقة.
وتصدر سهم “الشركة السعودية للصناعات المتطورة” 73 سهما سجلوا مكاسب خلال الجلسة مرتفعا 8.26% ليستحوذ أيضا على أعلى سيولة في السوق بقيمة 666.19 مليون ريال، فيما جاء “وفرة” على رأس 115 سهم سيطر عليهم الأداء السلبي بهبوطه 3.68%.
وكان سهم “دار الأركان” متصدرا نشاط الكميات المتداولة بعدد 17.14 مليون سهما.
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