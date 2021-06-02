مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا بدعم 7 قطاعات وسط زخم السيولة وأحجام التداولات

فهد حسين – أغلقت بورصة الكويت جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها ليصعد “العام” إجمالا بنسبة 0.5% إلى مستوى 6251.09 نقطة بدعم من الأداء الإيجابي لسبعة قطاعات وارتفاع قيمة السيولة وأحجام التداولات.

وصعدت مؤشرات السوق الأول 0.57% و”الرئيسي 50″ 0.44% والرئيسي 0.27%، وسط ارتفاع 7 قطاعات بقيادة المواد الأساسية الذي صعد 1.79% تلاه الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 1.56% و1.54% على الترتيب، فيما تراجعت 5 قطاعات أخرى بقيادة التكنولوجيا الذي هبط 1.17%.

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وارتفعت السيولة المتداولة إلى 53.78 مليون دينار من 29.98 مليون دينار الجلسة السابقة، كما زاد حجم التداولات إلى 310.05 مليون سهما من 208.45 مليون سهم بختام تداولات أمس الثلاثاء.

وتصدر سهم “بيت الطاقة” قائمة الرابحين بصعوده 10.5%، فيما جاء “فنادق” على رأس الخاسرين متراجعا 6.79%.

وكان سهم “بنك الخليج” الأنشط خلال جلسة اليوم بسيولة قدرها 8.6 مليون دينار، على 37.8 مليون سهما.