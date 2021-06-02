مؤشر البورصة الرئيسي يهبط إلى 10120 نقطة.. والتجاري الدولي يفقد 1.68%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 1.16%، ليتداول عند مستوى 10120 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 1.68%، وأغلق عند مستوى 52.8 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.55% و 0.84% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.712.950 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 61.972 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 81 شركة مقابل ارتفاع 74 بينما لم تتغير أسعار 34.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 45.275 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 45.315 مليون جنيه، مقابل 40.301 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 14.657 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 16.877 مليون جنيه، مقابل 2.220 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 59.932 مليون جنيه، منها 43.771 مليون جنيه للمؤسسات، و16.161 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 81.98% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 12.35% والعرب على 4.67% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 23.39% من تعاملات اليوم مقابل 76.6% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % شارم دريمز للاستثمار السياحي 9.4 10.17 16.36 اجواء للصناعات الغذائية 6.42 6.73 14.46 الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 1.259 1.351 13.24 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.095 1.204 9.95 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 54.81 59.78 9.07 المنصورة للدواجن 20 20.65 7.95 المجموعة المصرية العقارية 4.25 4.58 7.76 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.737 1.866 7.43 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 10.2 10.08 7.35 المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 6.17 6.61 7.13

الأسهم الأكثر انخفاضا