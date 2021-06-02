مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركات نقل وتداول الأكسجين الطبي بمبلغ 50 مليون جنيه

وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة في نقل وتداول الأكسجين الطبي المسال من الشركات المنتجة إلى المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والسكان. وتم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه خصماً على اعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاحتياج من الأكسجين الطبي المسال. Your browser does not support the video tag.

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