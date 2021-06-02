مال وأعمال

جهاز شئون البيئة يمول مشروع رفع كفاءة مدق وادي الحيتان بمحافظة الفيوم

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وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين جهاز شئون البيئة، والشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التابعة لوزارة النقل، لتنفيذ مشروع رفع كفاءة مدق وادي الحيتان بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، بطول 24 كم، وعرض 6 أمتار.

ويتم تمويل المشروع من موازنة جهاز شئون البيئة دون تدعيم من الخزانة العامة للدولة.

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وتأتي أهمية هذا المدق لكونه الطريق الوحيد المؤدي إلى موقع المحمية التي تعتبر أحد المزارات المهمة والمقاصد السياحية البارزة، وذلك ضمن خطة وزارة البيئة للعناية بالمحميات الطبيعية وزيادة قيمتها السياحية ومضاعفة موارد الوزارة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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