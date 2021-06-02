المصرية للبطاقات تجدد اتفاقية التعاون مع البنك التجاري الدولي للعام العاشر على التوالي

جددت الشركة المصرية للبطاقات عقد التعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، للعام العاشر على التوالي.

نشأ ذلك التعاون في عام 2011 عندما تم اختيار الشركة لتوريد مجموعة متنوعة من البطاقات البنكية عالية الجودة والتي كانت بمثابة بذرة التعاون بين المؤسستين الدي استمر لسنوات متتالية.

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وفي هذا السياق، أعرب أحمد نافع – نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للبطاقات – عن اعتزازه بذلك التعاون مع CIB من اجل تقديم أفضل الحلول والخدمات في مجال صناعة البطاقات البنكية .

وأضاف أن ثقة العملاء هي أحد العوامل الرئيسية التي رسخت مكانة الشركة في السوق المصري والأفريقي باعتبارها الهدف الأساسي الذي تعكف الشركة دائمًا لتحقيقه.

ومن جانبه، قال أحمد همام، مدير المبيعات الدولية بالشركة المصرية للبطاقات أن التعاون مع CIB لمدة 10 أعوام أثمر عن تحقيق نتائج غير مسبوقة، حيث تحرص الشركة دائمًا على تلبية احتياجات العملاء وفقًا لأفضل معايير الخدمات المالية ومتطلبات السوق.

وفي سياق متصل، قال محمد فرج – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي – أن الشركة المصرية للبطاقات نجحت في توفير مجموعة من الحلول والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء CIB المتنوعة، حيث نجحت الشركة في تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملاء البنك فيما يتعلق بالبطاقات البنكية.

و أضاف فرج أن إتفاقية التعاون ما بين CIB والشركة المصرية للبطاقات هي أكثر من مجرد اتفاقية تعاون تقليدية، حيث تحظى بالعديد من المقومات الواعدة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وأشار إلى أن المشروعات التي جمعت البنك التجاري الدولي بالشركة المصرية للبطاقات شاهدًا على قدرة الشركة ومدى تفوقها في مجالها والذي كان جليًا في توريد أعداد كبيرة من البطاقات الائتمانية والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع في وقت قياسي وبجودة متناهية الدقة.

وفي ضوء ما سبق، أبدى كلا الطرفين حرصهما على استمرار تلك العلاقة وتوطيدها على مدار السنوات القادمة؛ مكثفين جهودهما وأفكارهما للمحافظة على المعايير والضوابط الرقابية للبنك المركزي المصري ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.