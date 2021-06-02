مال وأعمال

بنك قطر الوطني الأهلي يقرر بيع حصته في سنوحي لمواد البناء

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رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي في جلسته المنعقدة اليوم، على بيع حصة مساهمة البنك في رأسمال شركة سنوحي لمواد البناء.

وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن حصة البنك المزمع بيعها تبلغ 23.09% من رأسمال شركة سنوحي لمواد البناء المصدر والمدفوع.

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وتوقع، أن تتم عملية البيع بحصيلة متوقعة بمبلغ 2.54 مليون جنيه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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