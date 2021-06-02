بنك قطر الوطني الأهلي يقرر بيع حصته في سنوحي لمواد البناء

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي في جلسته المنعقدة اليوم، على بيع حصة مساهمة البنك في رأسمال شركة سنوحي لمواد البناء. وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن حصة البنك المزمع بيعها تبلغ 23.09% من رأسمال شركة سنوحي لمواد البناء المصدر والمدفوع. Your browser does not support the video tag. وتوقع، أن تتم عملية البيع بحصيلة متوقعة بمبلغ 2.54 مليون جنيه.

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