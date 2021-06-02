رواد السياحة: محجوب يرفع حصته في رأسمال الشركة إلى 6.04%

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رنا ممدوح _ رفع على محمود عبد اللطيف محجوب حصته في رأسمال شركة رواد السياحة من 4.1894% إلى 6.0436%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محجوب قام بشراء 321 ألف سهم من أسهم رواد السياحة مقابل 7.665 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 23.88 جنيه، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وارتفعت حصة محجوب ومجموعته المرتبطة في رأسمال شركة رواد السياحة بعد تنفيذ الصفقة إلى 10.4046%.
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم، 1.1553% لصالح عبد اللطيف محمود، وتارجيت للاستثمار العقاري بنسبة 3.2057%.
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