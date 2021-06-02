رواد السياحة: محجوب يرفع حصته في رأسمال الشركة إلى 6.04%

رنا ممدوح _ رفع على محمود عبد اللطيف محجوب حصته في رأسمال شركة رواد السياحة من 4.1894% إلى 6.0436%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محجوب قام بشراء 321 ألف سهم من أسهم رواد السياحة مقابل 7.665 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 23.88 جنيه، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وارتفعت حصة محجوب ومجموعته المرتبطة في رأسمال شركة رواد السياحة بعد تنفيذ الصفقة إلى 10.4046%.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم، 1.1553% لصالح عبد اللطيف محمود، وتارجيت للاستثمار العقاري بنسبة 3.2057%.