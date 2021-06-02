مال وأعمال

مبادلة الإماراتية عينت بنوكا للطرح الأولي لشركة الياه سات

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– نقلت وكالة للأنباء عن ثلاثة مصادر، لم تسمهم، إن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي عينت بنوكا من أجل الطرح العام الأولي لشركة “الياه” للاتصالات الفضائية “الياه سات”.

ومن المتوقع أن تجمع “الياه سات” من خلال الطرح العام أكثر من 500 مليون دولار.

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وذكرت المصادر، أن قائمة البنوك المعينة للطرح تضم بنك أوف أمريكا وأبوظبي الأول ومورجان ستانلي في أدوار المنسقين العالميين للعملية.

وأضافت المصادر أن المجموعة المالية هيرميس ستضطلع مع HSBC وبنك أبوظبي التجاري بإدارة دفاتر الاكتتاب.

كان علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، قد كشف لوكالة بلومبرج للأنباء في فبراير الماضي، عن دراسة مبادلة طرحا عاما أوليا للشركة، والتي توفر حلول اتصالات عبر الأقمار الصناعية في أكثر من 150 دولة. ولديها أسطول من خمسة أقمار صناعية وتمتلك شركة الثريا للاتصالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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