تسلا تسحب 6 آلاف سيارة من السوق الأمريكية لمشكلات في الإطارات

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العربية دوت نت – أعلنت شركة تسلا سحب نحو 6 آلاف سيارة من طرازات MODEL 3 وMODEL Y في الولايات المتحدة، بسبب عدم ثبات صمام ضغط الهواء في الإطارات.
وأبلغت الشركة، هيئة سلامة الطرق الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث بسبب هذا العيب في السيارة، والذي قد يسبب فقدان الهواء من الإطارات.
وأشارت تسلا إلى أنها ستفحص السيارات المسحوبة وستضطلع بتصليح أو تغيير الصمامات.
من جانب آخر، كشفت رسالة نشرت حديثاً أن تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك على تويتر خالفت قرارا قضائيا يلزمه بالحصول على موافقة مسبقة من محامي الشركة قبل النشر.
وأخبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تسلا في مايو 2020 أن الشركة فشلت في تطبيق هذه الإجراءات والضوابط على الرغم من الانتهاكات المتكررة من قبل ماسك.
كما أضافت في رسالة وقعها ستيفن بوخهولز، أحد كبار مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصات في مكتبها في سان فرانسيسكو: “تخلت تسلا عن الواجبات المطلوبة منها بأمر من المحكمة”، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الأربعاء.
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