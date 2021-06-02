هند الشربيني: 4 محاور لخطة توسع IDH في السوق المصرية

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إسلام فضل – قالت هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH، إنها تعمل على 4 محاور لزيادة توسعاتها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الشربيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المحور الأول يستهدف زيادة عدد عملاء الشركة، من خلال زيادة شبكة الفروع.
وأشارت إلى أن IDH تخطط لافتتاح من 30 إلى 35 فرعا سنويا.
وذكرت أن المحور الثاني يرتكز علي زيادة عدد الاختبارات، حيث تقدم نحو 2000 اختبار يوميا.
وأوضحت أن المحور الثالث يرتكز علي التوسع الجغرافي في الدول التي تستثمر فيها الشركة، وهي تبحث دائما عن الدول الذي يكون فيها فرص نمو عالية، وكثافة سكنية كبيرة.
وأشارت إلى أن المحور الأخير يركز علي التوسع في الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة في الأشعّة والتحاليل، منوهةً إلى أن الشركة تبحث فرص استحواذات جديدة في السوق المصرية.
وأكدت أن IDH تعمل دائما مع الحكومة المصرية في الحملات الدعائية للحد من انتشار بعض الأمراض مثل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس C، وأن الشركة تواصلت من خلال تلك المبادرة مع 409 آلاف مريض لإجراء 4.4 مليون اختبار.
وكشفت أنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر طرحت الشركة الزيارة المنزلية للعملاء التي تبلغ حاليا 5 آلاف زيارة يوميا، تمثل 23٪ من الإيردات.
وحقتت الشركة صافي ربح خلال الربع الأول بقيمة 339 مليون جنيه، مقابل 102 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 230%.
كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 126% لتسجل 1.13 مليار جنيه، مقارنة بـ500 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
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