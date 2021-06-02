هند الشربيني: 4 محاور لخطة توسع IDH في السوق المصرية

إسلام فضل – قالت هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH، إنها تعمل على 4 محاور لزيادة توسعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشربيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المحور الأول يستهدف زيادة عدد عملاء الشركة، من خلال زيادة شبكة الفروع.

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وأشارت إلى أن IDH تخطط لافتتاح من 30 إلى 35 فرعا سنويا.

وذكرت أن المحور الثاني يرتكز علي زيادة عدد الاختبارات، حيث تقدم نحو 2000 اختبار يوميا.

وأوضحت أن المحور الثالث يرتكز علي التوسع الجغرافي في الدول التي تستثمر فيها الشركة، وهي تبحث دائما عن الدول الذي يكون فيها فرص نمو عالية، وكثافة سكنية كبيرة.

وأشارت إلى أن المحور الأخير يركز علي التوسع في الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة في الأشعّة والتحاليل، منوهةً إلى أن الشركة تبحث فرص استحواذات جديدة في السوق المصرية.

وأكدت أن IDH تعمل دائما مع الحكومة المصرية في الحملات الدعائية للحد من انتشار بعض الأمراض مثل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس C، وأن الشركة تواصلت من خلال تلك المبادرة مع 409 آلاف مريض لإجراء 4.4 مليون اختبار.

وكشفت أنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر طرحت الشركة الزيارة المنزلية للعملاء التي تبلغ حاليا 5 آلاف زيارة يوميا، تمثل 23٪ من الإيردات.

وحقتت الشركة صافي ربح خلال الربع الأول بقيمة 339 مليون جنيه، مقابل 102 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 230%.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 126% لتسجل 1.13 مليار جنيه، مقارنة بـ500 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.