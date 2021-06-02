وزير المالية الألماني: ندرس المشاركة بزيادة محتملة لرأسمال لوفتهانزا

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وكالات – قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع اليوم الأربعاء، إن الحكومة تدرس المشاركة في زيادة محتملة لرأسمال شركة طيران لوفتهانزا.
وأضاف أن مثل هذه الخطة سيتعين الإعداد لها بشكل جيد من جانب إدارة لوفتهانزا، وأنه ينبغي عدم الاندفاع في اتخاذ قرارات مثل زيادة محتملة لرأسمال الشركة.
وقال إن هدف الحكومة كان دوما أن تتمكن الشركات من اجتياز الأزمة بما يسمح لها بأن تتمكن من الوقوف على قدميها مرة أخرى.
وفي مايو 2020، توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق مع لوفتهانز بشأن خطة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو، أصبحت بموجبها الدولة أكبر مساهم في رِأسمال المجموعة بحصة 20% وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.
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