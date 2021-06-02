بلومبرج: ADQ تدرس الاستحواذ على حصة في جهينة

بلومبرج – قالت وكالة بلومبرج إن شركة أبوظبي القابضة ADQ تدرس الاستحواذ على حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية ضمن مساعيها للمزيد من الصفقات في مصر.

وقالت مصادر إن ADQ، التي تعد أحدث صندوق حكومي في أبوظبي، تدرس استثمارًا محتملاً في جهينة أكبر منتج للألبان والعصير في مصر.

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وتراجعت أسهم جهينة 29٪ في تعاملات هذا العام، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 4 مليارات جنيه مصري (254 مليون دولار).

وقالت المصادر إن المداولات في مراحلها الأولى، وليس هناك يقين من أن ADQ ستمضي قدما في أي صفقة.

ولم يكن ممثل ADQ متاحًا على الفور للتعليق، بينما لم يتمكن المتحدث باسم جهينة من تقديم تعليق على الفور.

كانت ADQ من بين المستثمرين الأكثر نشاطًا في الشرق الأوسط منذ إنشائها في عام 2018 وكانت تتطلع إلى ما وراء الإمارات العربية المتحدة للحصول على صفقات.

وكانت مصر إحدى مناطق التركيز، حيث التزمت ADQ باستثمار 10 مليارات دولار ضمن منصة مع صندوق مصر السيادي.

في العام الماضي، وافقت ADQ على الشراكة مع LuLu Group International، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل هايبر ماركت في الشرق الأوسط، من خلال استثمار مليار دولار لدعم توسع البقالة في مصر.

وفي مارس، اشترت شركة أدوية مصرية من شركة Bausch Health Cos مقابل 740 مليون دولار.

تأسست جهينة في عام 1983 من قبل صفوان ثابت، وتصنع أكثر من 200 منتج وتوظف أكثر من 4000 شخص، وفقًا لموقعها على الإنترنت.