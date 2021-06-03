مصرف لبنان المركزي يوقف سحب الودائع بالدولار على أساس 3900 ليرة

وكالات – أعلن مصرف لبنان تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وفي بيان وجهه إلى المصارف العاملة في لبنان، قال إنه “بعد أن تبلغ ​مصرف لبنان​ القرار الإعدادي ل​مجلس شورى الدولة​ رقم 213/20122020 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021، قرر ​المصرف المركزي​ تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم ب​الدولار​ على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار استنادا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”. Your browser does not support the video tag.

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