مال وأعمال

البنك المركزي المصري التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 6.25%

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وكالات – قال البنك المركزي المصري التونسي يوم الأربعاء إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 6.25%.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو المتعثر.

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وجاء ذلك في أعقاب خفض قدره 100 نقطة أساس في مارس 2020 ردا على تفشي فيروس كورونا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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