البنك المركزي المصري التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 6.25%

وكالات – قال البنك المركزي المصري التونسي يوم الأربعاء إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 6.25%. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو المتعثر. Your browser does not support the video tag. وجاء ذلك في أعقاب خفض قدره 100 نقطة أساس في مارس 2020 ردا على تفشي فيروس كورونا.

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