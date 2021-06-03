هيرميس تؤسس صندوق استثمار في الطاقة المتجددة بالأسواق العالمية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن تأسيس صندوق للاستثمار المباشر في مجال الطاقة المتجددة بالأسواق العالمية، ومن المرجح الإعلان عن إطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وأضاف عوض في حوار موسع مع جريدة “دوت الخليج” ينشر كاملًا في العدد الأسبوعي يوم الأحد المقبل، أن الصندوق سيضم استثمارات كبيرة سيتم جمعها من الأسواق العالمية وستتنوع صفقاته ما بين الاستحواذ على مشروعات قائمة وبناء محطات جديدة، بينما سيتحدد نصيب الدول من الاستثمارات في ضوء الفرص الجاذبة، رافضًا الكشف عن حجم رأس المال المستهدف للصندوق خلال هذه المرحلة .

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وقال عوض: “فريق الاستثمار المباشر نجح في بناء سجل أعمال جيد للغاية في مجال الطاقة المتجددة خلال ما يزيد على خمس سنوات، وتنوعت استثماراته ما بين إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا”.

وتابع: “نرى إمكانية البناء على ما تم تحقيقه عبر شركة فورتكس التي أصبح لها مكانة تنافسية بالأسواق الخارجية من خلال تدعيم هذا الاسم وزيادة قيمة الأصول المدارة من خلاله” .

ووفقًا للموقع الرسمي للمجموعة المالية هيرميس، تدير «ڨورتكس» حاليًا محطات للطاقة الشمسية تبلغ قدرتها الإجمالية 365 ميجاوات في المملكة المتحدة، وتسعى لزيادة محفظتها في مشروعات الطاقة المتجددة في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأكد عوض أن تركيز نشاط الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس ما زال ينصب على ثلاثة قطاعات أساسية هي التعليم والصحة والطاقة المتجددة، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من الصفقات بالسوق المحلية خاصة بمجالي التعليم والصحة، إلى جانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وكشف عوض عن دراسة المجموعة المالية هيرميس الاستحواذ على مدرستين إلى ثلاث مدارس خلال الفترة المقبلة، وتوقع الانتهاء من تلك الصفقات خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح أن المجموعة تمتلك نحو 5 مدارس، واستثمرت 150 مليون دولار في قطاع التعليم بالسوق المصرية حتى الآن.

استهداف فرص جديدة في قطاع الصحة والبناء على استثمارها الحالي في يونايتد فارما

وأضاف عوض أن المجموعة المالية هيرميس تستهدف اقتناص فرص جديدة في قطاع الصحة، وتوسيع نشاطها في مجالاته، الذى بدأته بالاستثمار في شركة يونايتد فارما المتخصصة بمجال المحاليل الطبية عبر الشراكة مع مجموعة من المستثمرين الآخرين.

وكشف عوض في حواره مع “دوت الخليج” عن خطة للتوسع في قطاع التأمين تشمل التحول من نشاط التأمين التكافلي الى النشاط العام، وكذلك التوسع في مجال التمويل العقاري الذي تم إطلاقه حديثًا بالمجموعة عبر الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى.

خطة للتوسع في نشاطي التأمين والتمويل العقاري

كما استعرض مستهدفات المجموعة المالية هيرميس بعد إتمام الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي، سواء على صعيد الخطط التوسعية للبنك وكذلك خطط النمو التي تتبناها باقي الأنشطة المالية غير المصرفية تحت مظلة المجموعة في إطار خطة أشمل للتكامل وتدعيم قاعدة عملاء المجموعة محليًّا وعالميًّا بالحلول التمويلية المختلفة.

وتطرق الحوار إلى فرص التعاون والشراكات المستقبلية مع الصندوق السيادي، وملف الطروحات الحكومية وكذلك تنشيط سوق المال وتحسين مناخ الاستثمار وتحديات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وملفات أخرى تتناولها “دوت الخليج” تفصيلًا في الحوار الكامل يوم الأحد المقبل.