هواوي تطلق رسميا نظام التشغيل هارموني أو أس 2 للهواتف الذكية

شينخوا _ أطلقت شركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) رسميا نظام التشغيل الخاص بها (هارموني أو أس 2) للهواتف الذكية، أمس الأربعاء، لتزود العملاء في أنحاء العالم ببديل تنافسي يعمل على مجموعة متنوعة من الأجهزة.

ويعد نظام التشغيل (هارموني أو أس 2)، أو هونغمنغ في اللغة الصينية، نظام تشغيل مفتوح المصدر مصمم لأجهزة وسيناريوهات مختلفة. تم إطلاق هذا النظام في البداية على أجهزة إنترنت الأشياء، من بينها التقنيات القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية، في أغسطس 2019.

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وتتوقع الشركة وصول عدد الأجهزة المزودة بهذا النظام إلى 300 مليون في نهاية 2021، لتضم أكثر من 200 مليون من أجهزة هواوي.