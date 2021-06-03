مال وأعمال

الفيدرالي الأمريكي يخطط لتقليص حيازاته من سندات الشركات

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– قال البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، إنه سيبدأ تقليص حيازاته من سندات الشركات التي اشتراها العام الماضي عبر برنامج طارئ للإقراض أطلقه لتهدئة أسواق الائتمان في ذروة جائحة كوفيد-19 .

وقال الفيدرالي الأمريكي، إن بيع حيازاته من سندات الشركات وصناديق تداول المؤشرات التي تستثمر في سندات الشركات سيكون بشكل “تدريجي ومنظم.”

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وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي إن قرار بيع حيازات سندات الشركات غير مرتبط بالسياسة النقدية.

وفي إطار سياسته النقدية، يشتري مجلس الاحتياطي أيضا ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية الحكومية وسيتعين عليه أن يقرر متى سيبدأ بتقليصها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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