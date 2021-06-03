مؤشر مدراء المشتريات في مصر يبقى داخل نطاق الانكماش رغم ارتفاعه في مايو

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سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص في مصر التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 47.7 في أبريل 2021 إلى 48.6 في مايو من ذات العام.
هذا وبقيت قراءة مايو ضمن نطاق الانكماش وذلك نتيجة تراجع أحوال القطاع للشهر السادس على التوالي ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة
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