مال وأعمال

مؤشر مدراء المشتريات في مصر يبقى داخل نطاق الانكماش رغم ارتفاعه في مايو

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص في مصر التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 47.7 في أبريل 2021 إلى 48.6 في مايو من ذات العام.

هذا وبقيت قراءة مايو ضمن نطاق الانكماش وذلك نتيجة تراجع أحوال القطاع للشهر السادس على التوالي ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة

CSR_2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر مدراء المشتريات في مصر يبقى داخل نطاق الانكماش رغم ارتفاعه في مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا