المعتز بهاء الدين: سي بي سي مصر تخطط لإقامة منطقة لوجيستية بالسادات باستثمارات 400 مليون جنيه

بكر بهجت _ تخطط شركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي، لإقامة منطقة لوجيستية على مساحة 15 فدانًا داخل المجمع الصناعي التابع لها في مدينة السادات، وذلك بنظام الشراكة مع أحد المستثمرين، وفق المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت خلال الفترة الماضية محادثات مبدئية مع 3 جهات بشأن ذلك المشروع.

وأضاف في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن المنطقة ستتراوح استثماراتها بين 350 إلى 400 مليون جنيه، وسيتم تحديد نظام الشراكة وفق العروض المالية والتشغيلية التي سيتم تلقيها من الجهات الراغبة في الدخول للمشروع، على أن يتم عرضها على مساهمي الشركة لاتخاذ قرار بشأنها ومن ثم توقيع خطاب النوايا وبعدها توقيع العقود.

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ولفت إلى أن تلك المنطقة سيكون لها دور كبير في تقديم الخدمات اللوجستية لمنطقة غرب الدلتا بالكامل، إلى جانب استفادة المناطق الصناعية المحيطة بها.

وشركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي تعمل في مجال التطوير الصناعي بمصر منذ عام 2007, وتمتلك الشركة وتطور حاليًا مجمعها الصناعي الجديد بمدينة السادات والذي تبلغ مساحته 1,1 مليون متر مربع والذي سيضم 100 مصنع لأنشطة متنوعة, غذائية وهندسية وكيميائية ومواد بناء, بالإضافة إلى 110 وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة ضمن مجمع “جاهز”, وكذلك منطقة لوجيستية ضخمة وخدمات إدارية وتجارية, باستثمارات تصل إلى 1,8 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات المهندس المعتز بهاء الدين التي نشرتها جريدة دوت الخليج الأحد الماضي، فإن الشركة دخلت في محادثات مع هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين مليون و2 مليون متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة لإقامة مجمع صناعي عملاق عليها، وفق المهندس، مشيرًا إلى أن الشركة في انتظار قرار التخصيص.

وأضاف بهاء الدين أن الشركة تسعى للحصول على الأرض ضمن خطتها التوسعية وسواء كانت من خلال هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن هناك فروقًا بسيطة بين الطرفين، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات إلى جانب الجدول الزمني للسداد وفترات السماح.

وأشار إلى أن الشركة ستعلن فور الحصول على الأرض عن تفاصيل المشروع المخطط إقامته عليها، والأنشطة التي سيتضمنها والمساحات والاستثمارات المستهدف جذبها، موضحًا أن الشركة الآن لا تزال في مرحلة المحادثات وتنتظر قرار التخصيص من أي من الجهتين.