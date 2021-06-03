صندوق Sustainable Capital يرفع حصته في أوراسكوم كونستراكشون إلى 11.11%

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، عن قيام صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund برفع حصته في رأسمال الشركة إلى 11.11%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صندوق Sustainable Capital كان يملك حصة بنسبة 10.11% من إجمالي أسهم أوراسكوم كونستراكشون في 2 يونيو 2020.
وفي 31 مايو الماضي، قام الصندوق بزيادة ملكيته إلى 11.08%.
ورفع الصندوق أول أمس حصته إلى 11.11% بشراء 34.4 ألف سهما بسعر 80 جنيه.
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