صندوق Sustainable Capital يرفع حصته في أوراسكوم كونستراكشون إلى 11.11%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، عن قيام صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund برفع حصته في رأسمال الشركة إلى 11.11%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صندوق Sustainable Capital كان يملك حصة بنسبة 10.11% من إجمالي أسهم أوراسكوم كونستراكشون في 2 يونيو 2020.

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وفي 31 مايو الماضي، قام الصندوق بزيادة ملكيته إلى 11.08%.

ورفع الصندوق أول أمس حصته إلى 11.11% بشراء 34.4 ألف سهما بسعر 80 جنيه.