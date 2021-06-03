مصرف لبنان يطلب من مجلس الدولة مراجعة قرار السحب من البنوك

– قال مصرف لبنان المركزي في وقت متأخر من مساء أمس إنه سيطلب من مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار بعد أن أثارت هذه الخطوة احتجاجات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن متظاهرين في بيروت أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة ردا على منشور البنك الصادر صباح أمس بقرار مجلس شورى الدولة.

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واصطف الناس أمام ماكينات الصرف الآلي يوم الأربعاء للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار قبل بدء سريان القرار يوم الخميس.

ومنعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار ومنعت التحويلات للخارج. وبموجب منشور لمصرف لبنان صدر العام الماضي، كان مسموحا للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار.

ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم.

ولم يوضح بيان مصرف لبنان المركزي ما إذا كان نظام جديد سيطرح للسماح بالسحب من الحسابات بالدولار.