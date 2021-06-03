وليد عباس: المجتمعات العمرانية تطرح 230 فدانا في 16 مدينة على المستثمرين الشهر الجاري

بكر بهجت _ تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية طرح 230 فدانًا خلال شهر يونيو الجاري على المستثمرين بنظام التخصيص الفوري، وذلك ضمن إجراءاتها لتوفير متطلبات القطاع الخاص من الأراضي لإقامة مشروعات تتوافق مع خطة التنمية التي وضعتها، بحسب الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عباس في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، إن تلك المساحة سيتم تقسيمها على 43 قطعة، مختلفة المساحات تتوافق مع احتياجات المشروعات كل حسب نشاطه، في 16 مدينة جديدة، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي ستكون بأنشطة خدمية وتجارية وتعليمية.

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وبلغ عدد قطع الأراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الماضي نحو 3098 قطعة أرض، للإسكان العائلي ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحات من 209 إلى 276 مترًا مربعًا وذلك بمساحة إجمالية 185 فدانًا تقريبًا، وفق تصريحات سابقة للدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقبل يومين طرحت المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع أراض في مدينة القاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 8168 متر مربع، للبيع وفق آلية التخصيص الفوري للأراضي، لإقامة مشروعات بأنشطة خدمية متنوعة.

وفيما يتعلق بمدينة العلمين الجديدة فإن الهيئة جهزت، مساحات جديدة من الأراضي ضمن الطرح الثاني المرتقب في مدينة العلمين الجديدة، وذلك مع اقترابها من إعلان أسماء الشركات الفائزة بأراضي الطرح الأول، بحسب ما نقلته نشرة دوت الخليج نقلًا عن مصادر بالهيئة، مشيرة إلى أن الطرح الثاني يتضمن حتى الآن 10 قطع قابلة للزيادة، وبمساحة إجمالية لن تقل عن 500 فدان، ويجري حاليًا تقسيم تلك المساحة بناء على حجم الطلب والإقبال على مساحات القطع التي تم طرحها.

وقال الدكتور وليد عباس، إن الهيئة تعكف حاليًا على التفاوض مع المستثمرين الفائزين بأراضي الطرح الأول تمهيدًا للتعاقد معهم، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن الطلبات المقدمة من الشركات تمت دراستها بصورة متأنية حتى يتسنى لها تخصيص القطع الثماني لإقامة مشروعات تتناسب مع الخطة التنموية التي وضعتها.