جهينة: لا عروض رسمية أو خطابات من ِADQ لشراء حصة بالشركة

رنا ممدوح _ قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إنها لم تتلقى أي عروض رسمية أو خطابات بخصوص بحث ADQ القابضة التقدم لشراء حصة في الشركة.

وأفادت الشركة في بيان ردا على الاخبار المتداولة على إحدى المواقع الإلكترونية، أنه في حالة وجود أي تطور جديد في ذلك الموضوع فإن الشركة سوف تفصح عنه فورا.

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وأعلنت وكالة بلومبرج أمس أن شركة ADQ القابضة تدرس الاستحواذ على حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية ضمن مساعيها للمزيد من الصفقات في مصر.

قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.